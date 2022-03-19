Форвард «Металлурга» Керри оштрафован за удар Шарипзянову в голову

Джош Керри оштрафован за свои действия в игре с «Авангардом» (1:8, 0-1).
Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Джоша Карри по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.
Напомним, Керри был удален до конца матча с «Авангардом» спустя 11 секунд после начала игры. На первых секундах стартового периода нападающий «Металлурга» в средней зоне применил силовой прием в голову против защитника «ястребов» Дамира Шарипзянова.