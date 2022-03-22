Антон Бурдасов: «Ищем ключи к тому, как удивить «Спартак». Будем работать дальше»

Антон Бурдасов сообщил, что СКА ищет ключи к тому, как удивить «Спартак».

В матче второго раунда Кубка Гагарина клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счетом 2:1.

– Были ли сомнения по поводу первой шайбы, мысли, что могут отменить?

– Конечно, сомнения были – ногой же получилось, но движения не было, стояла опорная нога. Тренерам [аналитики] в наушник сказали, что гол 90%.

– Чувствуете, что с каждым матчем серии больше входите в тонус?

– Конечно, идем от матча к матчу и самый важный – следующий. Главное – придерживаться своей тактики, своей игры и на полную отдаваться.

– «Спартак» чем-то уже удивил в этой серии?

– Понятное дело, что «Спартак» долго к нам готовился – образно, два месяца назад предполагали, кто будет соперник. Тренерский штаб хорошую работу провел, разобрали. Сейчас ищем ключи к тому, как их удивить. Будем работать дальше, – сказал нападающий СКА.

«Спартак» должен цепляться за серию со СКА. Нужно побольше жизни в атаке