Роман Ротенберг: «Лидеры СКА могут играть намного лучше. Против них применяется персональная опека»

считает, что лидеры СКА могут играть намного лучше.

В матче второго раунда Кубка Гагарина клуб победил (2:1, 2-1 в серии).

«Команда выполнила установку на игру. Где-то нам нужно быть тактически более гибкими – упрощать игру, больше бросать, закрывать вратаря. В целом ребята молодцы. Отдельная благодарность команде и болельщикам.

У нас разыгрываются лидеры? Нет предела совершенству. Ребята однозначно могут играть намного лучше. Против наших лидеров идет плотная игра, применяется персональная опека, что дает шанс другим нашим игрокам.

У нас четыре ровных звена, все могут забить. Поэтому это шанс для других игроков. А в целом ребята молодцы, они стараются», – сказал главный тренер .