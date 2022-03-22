Миронов о серии со СКА: «Спартак» ни в коем случае не собирается сдаваться»

после поражения от сообщил, что не собирается сдаваться.

Московский клуб уступил СКА в третьем матче серии плей-офф со счетом 1:2

Счет в серии стал 2-1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Очередная хорошая и тяжелая игра. Были моменты, которыми мы не воспользовались и не реализовали их. Поэтому что сказать – готовимся дальше. Ни в коем случае не собираемся сдаваться. Эта игра уже в истории. Завтра потренируемся, поработаем, опять проанализируем игру.

Сегодня были серьезные ошибки, которыми воспользовался соперник. Еще раз все обговорим, покажем видео и будем готовиться к следующей игре.

Во втором периоде всегда бывают длинные смены. Если не успеваешь смениться, происходит наложение звеньев. Сегодня такая игра лучше получилась у СКА, в прошлом матче во втором периоде мы были лучше. Здесь нужно грамотно меняться, чтобы на льду не было уставших игроков. Второй период – это очень тяжелый отрезок. Нужно грамотно обороняться и хорошо проводить смены, чтобы не попадать на пересменках.

Понятно, что Талалуеву было тяжело – он долгое время провел в «Химике». Потихоньку набирал форму, стал показывать хорошую игру – и мы решили ввести свежую кровь. Я скажу, что для первой игры он смотрелся довольно прилично.

Бардаков не стал драться с Евенко? Может быть, задание у него было – не ввязываться в стычки. Это плей-офф, эмоции. Здесь нужно правильно себя ввести. Раз он сделал такой выбор – я не могу залезть ему в голову и прочитать мысли. Тяжело тут что-либо сказать», – сказал главный тренер «Спартака».