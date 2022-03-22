Кожевников о серии СКА – «Спартак»: «Тренерское противостояние Ротенберга и Миронова не сыграет ключевой роли. Команды знают, как играть»

поделился мыслями о серии между и (1-1).

«За кем сейчас психологическое преимущество в серии? Последний матч выиграли армейцы, поэтому пока будем смотреть. Есть такое понятие, как психологическое преимущество, но есть и другое – злость. В данной ситуации команды находятся на равных условиях.

«Спартак» проиграл 1:2 во второй встрече, но это мало о чем говорит. Сегодняшний матч будет решающим. Тогда можно будет говорить о психологии. Преимущество домашней площадки? В плей-офф это не играет роли. Они же не один раз там играют. Поддержка есть везде. Сильно это не влияет.

Юханссон, Робинсон и Лехтонен неубедительно провели первый матч, да и во втором не скажу, что здорово сыграли. Но выполнили задачу, выиграли. «Спартак» тоже готовился, это происходит не просто так. Люди работают. Смотрят, как они выглядят в матчах.

Тренерское противостояние Миронова и Ротенберга не сыграет ключевой роли. Все команды знают, как играть. Было понятно по первым двум играм, как они будут играть. Трудно поменять то, что заложено в сезоне, — тактику, систему. Решают люди с харизмой. Все будет держаться на таких игроках. Кто-то нестандартно сыграет или бросит – так и будет происходить», – сказал двукратный олимпийский чемпион.