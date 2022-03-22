Семен Панкратов: «У нас с Федоровым отличные отношения. Он мне нравится как тренер»

прокомментировал победу в матче против (2:1, 3-0 в серии).

Форвард забросил победную шайбу на 54-й минуте. Он проводит в ЦСКА первый сезон. До этого он выступал за «Динамо».

– Эмоции самые положительные. Победа есть победа, она была очень важная, уже 3-0 в серии. Нужно постараться сделать еще один шаг и идти дальше.

– Вы там шайбу на лету поймали?

– Получается, она уже ложилась на лед. И в этот момент я по ней попал. Мне кажется, там даже был немного рикошет от чужой клюшки, и она немного взмыла вверх. Надо изучить повтор.

– сказал, что сразу же понял: «Панкратов – наш игрок». Расскажите об ощущениях от работы с этим тренером.

– Во-первых, Федоров – великий игрок. Во-вторых, у него начало пути как у тренера, у нас отличные отношения. Он мне нравится как тренер, его отношение к команде, как пацаны относятся к нему. У нас хороший коллектив, мы отлично вместе работаем.

– ЦСКА выиграл в плей-офф все семь матчей, причем соперники ведь серьезные – «Локомотив», «Динамо». Могли это предположить?

– Трудно сказать. О поражениях мы не думаем. К каждой серии мы готовились, выходим на матч побеждать. Одна мысль только, а там уже какой результат будет… Хорошо, что он положительный.

– Какая серия выходит сложнее?

– Я не играл первые два матча с «Локомотивом». Но разница в том, что с мы были свежие. Перед «Динамо» мы успели отдохнуть, но усталость все равно накапливается. А по эмоциям мы одинаково настраиваемся. Хорошо, что у нас все получается, – сказал нападающий .