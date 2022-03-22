Долженков о драфте: «Звонили больше десяти команд НХЛ. Но пока ничего не понятно, вдруг вообще не допустят российских игроков»

Кирилл Долженков сообщил, что ему звонили больше десяти команд НХЛ.

«Со скаутами клубов НХЛ уже налаживаем контакт, но пока ничего не понятно. Вдруг вообще на драфт не допустят российских игроков, это будет очень обидно. Моя цель – уйти в первом-втором раунде. Мне больше десяти команд звонили.

Больше всего нравятся клубы, где играют русские: , , . Еще нравятся и «Эдмонтон». Приятно, что из всех этих организаций ко мне тоже есть интерес.

Мое соглашение с «армейцами» действует еще два года, так что, скорее всего, раньше 2024 года я не уеду за океан», – сказал нападающий «Красной Армии».