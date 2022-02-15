Юров – 6-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Скотта Уиллера, Мирошниченко – 11-й

Журналист The Athletic Скотт Уиллер представил свой рейтинг драфта НХЛ-2022.

Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.

В топ-64 вошли пять игроков из России: Данила Юров (6-е место), Иван Мирошниченко (11-е), Павел Минтюков (25-е), Александр Перевалов (36-е) и Глеб Трикозов (46-е).

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

3. з Шимон Немец ( , Словакия)

4. н Логан Кули (USNTDP, США)

5. н Брэд Ламберт ( , Финляндия)

6. н Данила Юров ( , )

7. н Йоаким Кемелл ( , Финляндия)

8. н Юрай Слафковски ( , Финляндия)

9. з Давид Иржичек ( , Чехия)

10. н Фрэнк Назар (USNTDP, США)

11. н Иван Мирошниченко ( , )

... 25. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

...36. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)

...46. н Глеб Трикозов («Омские Крылья», ВХЛ)