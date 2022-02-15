Юров – 6-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Скотта Уиллера, Мирошниченко – 11-й

Журналист The Athletic Скотт Уиллер представил свой рейтинг драфта НХЛ-2022.
Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.
В топ-64 вошли пять игроков из России: Данила Юров (6-е место), Иван Мирошниченко (11-е), Павел Минтюков (25-е), Александр Перевалов (36-е) и Глеб Трикозов (46-е).
1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
3. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
4. н Логан Кули (USNTDP, США)
5. н Брэд Ламберт («Пеликанс», Финляндия)
6. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
7. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
8. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
9. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
10. н Фрэнк Назар (USNTDP, США)
11. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)
... 25. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
...36. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)
...46. н Глеб Трикозов («Омские Крылья», ВХЛ)