Данила Юров занял 8-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Sportsnet.
Всего в список вошли три российских игрока: Данила Юров, Павел Минтюков и Александр Перевалов.
Отмечается, что Иван Мирошниченко не вошел в рейтинг из-за болезни. У него выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.
Рейтинг возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.
1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
3. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
4. н Логан Кули (USNTDP, США)
5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
6. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
7. н Брэд Ламберт («Пеликанс», Финляндия)
8. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
9. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
10. н Йонатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
...13. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
...24. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)