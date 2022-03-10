Данила Юров занял 8-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Sportsnet.

Всего в список вошли три российских игрока: Данила Юров, Павел Минтюков и Александр Перевалов.

Отмечается, что не вошел в рейтинг из-за болезни. У него выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Рейтинг возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. н Юрай Слафковски ( , Финляндия)

3. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

4. н Логан Кули (USNTDP, США)

5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

6. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)

7. н Брэд Ламберт ( , Финляндия)

8. н Данила Юров ( , )

9. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

10. н Йонатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

...13. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

...24. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)