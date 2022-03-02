Шуми Бабаев: «Не слышал ни о какой дискриминации россиянин в НХЛ. Это коммерческая лига, не подверженная политическим моментам»

рассказал об отношении в НХЛ к российским хоккеистам.

– Я не слышал ни о какой дискриминации российских игроков в НХЛ. Наши ребята отключают комментарии в соцсетях.

А со стороны лиги и руководителей хоккея есть только слова поддержки. Все понимают, что спорт вне политики, а НХЛ – это лига, за которой не замечено нарушение контрактов.

– Российские игроки не будут вынуждены уехать из НХЛ, из других заокеанских лиг?

– Почему они должны уезжать? Кто их заставит? Абсолютно ничего российским игрокам не угрожает. Пока это только в воображении некоторых людей.

Посмотрите, как тоже корректно себя ведет и не принимает санкции к игрокам из других стран. Кого-то из игроков клубы отпускают, потому что понимают ситуацию. Разумные люди ведут себя разумно.

– Россиян могут не выбрать на следующем драфте НХЛ?

– Это все неправда. Ничего подобного не произойдет. НХЛ – это коммерческая лига, которая не подвержена сильным политическим моментам.

Там понимают, что не сегодня, так завтра все будет закончено и будет достигнут какой-то компромисс. Мы все смотрим в будущее оптимистично, – заявил Бабаев, являющийся аккредитованным агентом в .

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