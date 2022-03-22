Никитин о 0-4 с ЦСКА: «Ждал эту серию, а она сразу случилась. Факт налицо: они нас обыграли. Что тут рассказывать?»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин рассказал о впечатлениях от серии против бывшей команды ЦСКА

Его «Локомотив» вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив армейцам со счетом 0-4. 

– Что скажете об игре ЦСКА? Удивил ли вас чем-то коллега Сергей Федоров?

– Факт налицо: они нас обыграли. Что здесь особо рассказывать? Мы пожелали им после серии дойти до конца. Со многими ребятами у меня сохранились теплые отношения, мы многое вместе прошли. Двоякие чувства, такова жизнь.

– Общались с Сергеем Федоровым после окончания серии?

– Да, на льду обменялись фразами.

– Для вас это было принципиальное противостояние?

– Скажу так: я ждал эту серию, а она сразу случилась. Поэтому долго ждать не пришлось (смеется). Интересно получилось. Жизнь – штука непредсказуемая, – сказал Никитин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные