Никитин о 0-4 с ЦСКА: «Ждал эту серию, а она сразу случилась. Факт налицо: они нас обыграли. Что тут рассказывать?»

рассказал о впечатлениях от серии против бывшей команды .

Его вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив армейцам со счетом 0-4.

– Что скажете об игре ЦСКА? Удивил ли вас чем-то коллега ?

– Факт налицо: они нас обыграли. Что здесь особо рассказывать? Мы пожелали им после серии дойти до конца. Со многими ребятами у меня сохранились теплые отношения, мы многое вместе прошли. Двоякие чувства, такова жизнь.

– Общались с Сергеем Федоровым после окончания серии?

– Да, на льду обменялись фразами.

– Для вас это было принципиальное противостояние?

– Скажу так: я ждал эту серию, а она сразу случилась. Поэтому долго ждать не пришлось (смеется). Интересно получилось. Жизнь – штука непредсказуемая, – сказал Никитин.