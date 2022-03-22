Никитин о 0-4 с ЦСКА: «Ждал эту серию, а она сразу случилась. Факт налицо: они нас обыграли. Что тут рассказывать?»

Игорь Никитин рассказал о впечатлениях от серии против бывшей команды ЦСКА.
Его «Локомотив» вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив армейцам со счетом 0-4.
– Что скажете об игре ЦСКА? Удивил ли вас чем-то коллега Сергей Федоров?
– Факт налицо: они нас обыграли. Что здесь особо рассказывать? Мы пожелали им после серии дойти до конца. Со многими ребятами у меня сохранились теплые отношения, мы многое вместе прошли. Двоякие чувства, такова жизнь.
– Общались с Сергеем Федоровым после окончания серии?
– Да, на льду обменялись фразами.
– Для вас это было принципиальное противостояние?
– Скажу так: я ждал эту серию, а она сразу случилась. Поэтому долго ждать не пришлось (смеется). Интересно получилось. Жизнь – штука непредсказуемая, – сказал Никитин.