Коваленко о «Локомотиве»: «Из-за летних проблем весь год пошел кувырком. Никитину нужен полноценный сезон, чтобы проявить себя»

считает, что «Локомотив» должен дать шанс Игорю Никитину.

Клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив со счетом 0-4.

– Если откровенно, сюрпризом поражение для меня не стало. ЦСКА после Олимпиады, в которой участвовало много армейцев, на ходу. У подавляющего большинства игроков «Локомотива», наоборот, была турнирная пауза. Это первый проблемный фактор.

Но главное в другом. На мой взгляд, что-то произошло в «Локомотиве» на этапе летней подготовки, отсюда и 7 поражений в 10 стартовых матчах. Если команда функционально не полностью готова, то даже олимпийская пауза в феврале не спасет, в чем мы и убедились.

– Самые тонкие и креативные репортеры одним из виновников такого сезона назвали вас – мол, вы давали руководству «Локомотива» неправильные советы, что привело к осеннему увольнению . Что скажете?

– Журнал «Крокодил» не читаю, но ваш пересказ звучит смешно. Советов руководителям «Локомотива» не давал, они много лет в хоккее, знают о нем все и без посторонних.

– При Игоре Никитине «Локомотив», если и прибавил, то незначительно.

– Согласен, весь сезон «Локомотива» из-за летних проблем пошел кувырком. На мой взгляд, даже Виктор Васильевич Тихонов или Анатолий Владимирович Тарасов вряд ли ситуацию спасли бы. Не понаслышке знаю, что все в Ярославле переживали из-за такого выступления, состав-то у команды очень приличный.

– Никитина оставлять?

– Свой уровень этот тренер показал и подтвердил в ЦСКА. Ему нужен полноценный сезон и полноценный этап подготовки, чтобы проявить себя в «Локомотиве». Мне кажется, у Никитина в следующем сезоне получится.

– Многих беспокоит оборонительный стиль игры «Локомотива» последних лет. А вас?

– Тут действительно есть небольшое противоречие, ведь школа «Локомотива» работает отлично – и прежде всего на атаку. Надеюсь, к какому-то балансу летом Ярославль придет, – сказал двукратный чемпион России в составе ярославского клуба.