Никитин о своем будущем в «Локомотиве»: «Контракт на 2 года, хочу дальше работать. Про кризис идей была какая-то подколка от журналиста»

заявил, что намерен продолжать работать с «Локомотивом».

Ярославский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив ЦСКА – бывшей команде Никитина – со счетом 0-4.

– Разговаривали ли в «Локомотиве» с вами о новом контракте? Хотите ли сами продолжать работу в Ярославле и общались ли с президентом клуба ?

– Мой контракт рассчитан на два года. Конечно, хочу дальше работать. Мы с Юрием Николаевичем переговорили, находимся в постоянном диалоге.

– На пресс-конференции после четвертого матча серии вы косвенно согласились с тем, что у вас наступил некий кризис идей. Означает ли это, что вы готовы как-то пересмотреть свои взгляды на хоккей и в чем именно?

– Я в тот момент не хотел ничего особо говорить. Я всегда отвечаю на вопросы, но это была какая-то подколка со стороны журналиста. У меня в тот момент не было настроения с кем-то выяснять отношения. Хотелось побыстрее закончить общение.

– В физическом и моральном плане не устали?

– Не устал, все нормально, – сказал главный тренер .