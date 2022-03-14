Александр Пашков: «Никитину не удалось привнести в «Локомотив» ту системность, которой он славился во главе ЦСКА»

прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 0-4.

«От «Локомотива» были гораздо большие ожидания. Но Никитину в этом сезоне не удалось привнести ту системность, которой он славился во главе армейцев. А ЦСКА сумел прибавить по сравнению с большей частью регулярного чемпионата.

Возможно, сказалось то, что многие хоккеисты и главный тренер команды в феврале были не на сборах, а участвовали в Олимпиаде. И поэтому не утратили игровой тонус, что крайне важно, поскольку перед плей-офф клубы более полутора месяцев не играли официальные матчи», – сказал олимпийский чемпион.