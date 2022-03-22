Рашевский о 0-3 в серии с ЦСКА: «Пропускаем глупые голы, сами себе проигрываем. Начнем следующий матч как будто счет 0-0»

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Дмитрий Рашевский высказался о ситуации в серии с ЦСКА (0-3). 

«Динамо» уступило в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина (1:2).  

– В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Опять была хорошая игра. Где-то потеряли концентрацию, пропустили ненужный гол. Игра была наша, мы должны были ее забирать.

– Банальный вопрос, но чего не хватает команде? Кроме реализации и возможного недостатка концентрации.

– Как говорят, в хоккее мелочей нет. В какие-то микромоменты теряем концентрацию и пропускаем глупые голы, сами себе проигрываем.

– Понятно, что очень тяжело, третье поражение подряд, счет в серии 3-0 - этот матч может стать ключевым. Было ли отчаяние в раздевалке и как психологически его не допустить и выкинуть лишние мысли из головы?

– Мы сейчас с ребятами поговорили. Решили, что оставим все в раздевалке. Завтра выйдем и потренируемся с пустой головой, не будем думать о проигрышах и начнем следующий матч как будто счет в серии 0-0. Все заново начнем, – сказал форвард «Динамо»

«Динамо» героически зацепилось за третий матч. Но для победы над ЦСКА нужно играть идеально – не получилось

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