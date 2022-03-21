Кудашов про 1:2 с ЦСКА: «Счет плохой. По содержанию, самоотдаче к «Динамо» претензий нет»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча Кубка Гагарина с ЦСКА.

Его команда уступила во всех трех играх серии 1/4 финала плей-офф , сегодня – со счетом 1:2.

– Если коротко, то счет плохой, но по содержанию претензий нет. По самоотдаче, по движению, была очень хорошая игра. Создали много моментов, но не забили.

– Что нужно сделать, чтобы начать ЦСКА обыгрывать?

– Нужно забить и переломить. И не забывать про оборону. Соперник мастеровитый. Нельзя им давать простор.

– Вы сознательно отдали инициативу ЦСКА? До первой шайбы игра была с большим преимуществом гостей…

– Не сознательно.

– Показалось, что второй период был лучшим в сезоне для вашей команды… Что скажете?

– Я неслучайно сказал, что по самоотдаче не было претензий. С первых смен ребята были заряжены. Не все получалось, но я доволен, как ребята действовали.

– Вновь новое первое звено. Как вам игра этого сочетания?

– Мне понравилось, как сыграла команда. Что будет дальше и какие сочетания – пока не знаю, – отметил Кудашов.

«Динамо» героически зацепилось за третий матч. Но для победы над ЦСКА нужно играть идеально – не получилось