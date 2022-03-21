Кудашов про 1:2 с ЦСКА: «Счет плохой. По содержанию, самоотдаче к «Динамо» претензий нет»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча Кубка Гагарина с ЦСКА.
Его команда уступила во всех трех играх серии 1/4 финала плей-офф КХЛ, сегодня – со счетом 1:2.
– Если коротко, то счет плохой, но по содержанию претензий нет. По самоотдаче, по движению, была очень хорошая игра. Создали много моментов, но не забили.
– Что нужно сделать, чтобы начать ЦСКА обыгрывать?
– Нужно забить и переломить. И не забывать про оборону. Соперник мастеровитый. Нельзя им давать простор.
– Вы сознательно отдали инициативу ЦСКА? До первой шайбы игра была с большим преимуществом гостей…
– Не сознательно.
– Показалось, что второй период был лучшим в сезоне для вашей команды… Что скажете?
– Я неслучайно сказал, что по самоотдаче не было претензий. С первых смен ребята были заряжены. Не все получалось, но я доволен, как ребята действовали.
– Вновь новое первое звено. Как вам игра этого сочетания?
– Мне понравилось, как сыграла команда. Что будет дальше и какие сочетания – пока не знаю, – отметил Кудашов.
«Динамо» героически зацепилось за третий матч. Но для победы над ЦСКА нужно играть идеально – не получилось