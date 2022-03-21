Форвард Панкратов принес ЦСКА победу в 3-м матче с «Динамо». У него 2 шайбы в серии, до этого сезона он играл за бело-голубых

Экс-форвард «Динамо» Панкратов принес ЦСКА победу над бело-голубыми в 3-м матче серии.
23-летний нападающий отличился на 53-й минуте, установив окончательный счет – 2:1. ЦСКА захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3-0.
Семен Панкратов проводит в ЦСКА первый сезон. До этого он выступал за «Динамо».
В 13 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 2 (1+1) очка. В плей-офф у него 5 матчей и 2 шайбы – обе в серии против бывшего клуба.
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.