Форвард Панкратов принес ЦСКА победу в 3-м матче с «Динамо». У него 2 шайбы в серии, до этого сезона он играл за бело-голубых

Экс-форвард «Динамо» Панкратов принес победу над бело-голубыми в 3-м матче серии.

23-летний нападающий отличился на 53-й минуте, установив окончательный счет – 2:1. ЦСКА захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3-0.

проводит в ЦСКА первый сезон. До этого он выступал за .

В 13 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 2 (1+1) очка. В плей-офф у него 5 матчей и 2 шайбы – обе в серии против бывшего клуба.

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