Форвард Панкратов принес ЦСКА победу в 3-м матче с «Динамо». У него 2 шайбы в серии, до этого сезона он играл за бело-голубых

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Динамо Семен Панкратов Хоккей

Экс-форвард «Динамо» Панкратов принес ЦСКА победу над бело-голубыми в 3-м матче серии.

23-летний нападающий отличился на 53-й минуте, установив окончательный счет – 2:1. ЦСКА захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3-0. 

Семен Панкратов проводит в ЦСКА первый сезон. До этого он выступал за «Динамо»

В 13 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 2 (1+1) очка. В плей-офф у него 5 матчей и 2 шайбы – обе в серии против бывшего клуба. 

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные