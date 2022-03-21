Гатиятулин про 1:3 с «Салаватом»: «У «Трактора» был план, но не получалось выполнять. Не хватило завершения»

сказал, что не выполнил план в 3-м матче с «Салаватом».

Уфимский клуб одержал победу над челябинским со счетом 3:1 и захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина (2-1).

– Понимали, что будет игра в гостях, соперник сыграет активно. Был план, но не получалось его выполнять. Ребята смогли добавить в третьем периоде, сыграть поострее. Но не хватило завершения. Моментами чуть неправильно играли на выходе из зоны. Не смогли реализовать свои шансы.

– Почему больше половины бросков не дошли до створа ворот «Салавата»?

– Начали улучшать позицию во время бросковых позиций. Разберем матч.

– Какой был план у «Трактора» на матч?

– План не расскажу. Не удалось сыграть по плану, выясним, почему.

– Есть ли вероятность, что вы сделаете перестановки в составе?

– Посмотрим, кто в каком состоянии они находятся, посоветуемся с медиками.

– Можно сказать, что Седлаку, Гике не хватает эмоций и желания победить, в сравнении с молодыми и голодными хоккеистами «Салавата»?

– Не могу ничего сказать по игрокам , только по своей команде. Ни одного матча наши игроки не играли без желания в этом сезоне.

– Правда, что в Уфе ввойне тяжело играть из-за эмоциональных болельщиков?

– Каждый матч тяжело играть. Это плей-офф, здесь идет большая самоотдача. Болельщики мотивируют. Дома нас поддерживают, здесь у нас меньше поддержка. Гораздо интерснее всегда играть при полных трибунах, – сказал главный тренер «Трактора».