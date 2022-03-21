«Филадельфия» не планирует обменивать Проворова и Конекны до дедлайна

и , скорее всего, продолжать играть за «Филадельфию».

«Флайерс» не планируют проводить сделки с участием хоккеистов до дедлайна в НХЛ 21 марта.

Ранее сообщалось, что к российскому защитнику есть интерес со стороны других клубов. В частности, говорилось о заинтересованности «Сент-Луиса».

В нынешнем сезоне Проворов набрал 20 (5+15) очков при полезности «минус 9» в 59 матчах регулярного чемпионата . Его контракт с кэпхитом 6,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

На счету Конекны 38 (10+28) баллов при полезности минус 16 в 60 матчах сезона. Его контракт с кэпхитом 5,5 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.