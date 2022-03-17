«Сент-Луис» интересуется защитником «Филадельфии» Проворовым

Защитник «Филадельфии» может сменить клуб.

Интерес к 25-летнему хоккеисту проявляет , в составе которого уже есть пять российских игроков – Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Клим Костин, Иван Барбашев и Алексей Торопченко.

В нынешнем сезоне Проворов набрал 20 (5+15) очков при полезности «минус 10» в 56 матчах регулярного чемпионата .

В среднем защитник проводит на льду ровно 25 минут.

Контракт Проворова с кэпхитом 6,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.