Ротенберг о победном голе Ожиганова: «Он прогрессирует. Будет прибавлять с каждым матчем, думаю»

высоко отозвался о защитнике СКА Игоре Ожиганове.

Главный тренер армейцев высказался после матча 2-го раунда Кубка Гагарина со (2:1, 1-1).

«Тимкин и Кетов мало сыграли? Игра диктует свой сценарий, в этот раз так выпало игровое время. Работаем по ситуации. Но оба выполнили свою роль на 100 процентов, Кетов выходил в решающие минуты матча в конце, выходил в меньшинстве, так что ребята молодцы.

Ожиганов (автор победного гола – прим. Sports.ru) прогрессирует. Это игрок высочайшего уровня. Рады, что он сегодня отличился. Где-то тратить меньше эмоций на лишнее, сыграть где-то хладнокровнее, и думаю, что Игорь будет только прибавлять с каждым матчем.

Моисеев играл с Воробьевым и Гусевым почти весь сезон. Смотрим, в каком состоянии каждый игрок. Мы его хорошо подготовили физически и психологически, заслужил место в составе.

Не будем останавливаться на достигнутом, пять минут порадуемся и будем готовиться к следующему матчу», – сказал Ротенберг.