Бардаков о 2:1 со «Спартаком»: «СКА хотелось отмазаться за первый матч. Довольны, что получилось обрадовать болельщиков»

Теги СКА Спартак болельщики КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Захар Бардаков Хоккей

Захар Бардаков заявил, что СКА хотел отмазаться за поражение в первой игре со «Спартаком».

Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу (2:1, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.

«Хорошая игра, плотная. В конце, после гола, не то что расслабились, но начали играть в откат. Хорошая игра, перебрасывали поначалу соперника. Довольны, что получилось обрадовать болельщиков, за первый матч хотелось отмазаться.

В таких матчах, когда игра кость в кость, больше эмоций. Шайбу лицом не ловил, просто упал на лед, ловил шайбу. Могла попасть в лицо, но не попала.

«Спартак» давно не играл, свежий, на эмоциях, им хочется играть. У нас была короткая серия в первом раунде, потом пауза. Где-то потеряли тонус, но думаю, сейчас мы его наберем, и игры в Москве будут совсем другими», – сказал нападающий СКА.

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