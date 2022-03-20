Роман Ротенберг: «СКА знает, что может играть лучше, всегда стремимся действовать первым номером. «Спартак» плотно играет против наших лидеров»

заявил, что СКА способен играть лучше в серии со .

Питерская команда одержала победу со счетом 2:1 во втором матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

– Выполнили установку на игру. Знаем, что можем играть намного лучше.

Работа продолжается, готовимся к следующему матчу. Отдельная благодарность команде и болельщикам.

– Сегодня СКА играл более агрессивно и жестко. Это установка?

– Мы всегда стремимся играть агрессивно, первым номером. Да, установка была играть плотно, не давать сопернику времени.

Внесли тактические изменения, изменения в состав. То, что скорректировали, сработало. Но мы и по ходу матча меняем тактику, соперник тоже перестраивается. Работа продолжается.

– За полторы минуты до конца на важное вбрасывание вы выпустили . Почему выбор пал на него?

– Он был сегодня одним из лучших наших центральных по проценту выигранных вбрасываний. Марат играет важную роль, выходит в меньшинстве, здорово действует и в обороне, и в атаке.

Он свою важнейшую роль выполнил на сто процентов. Мы много с ним работаем, чтобы он решал эти задачи.

В самые ответственные моменты выходят лучшие. Он по спортивному принципу это заслужил.

– Довольны ли Александром Волковым?

– Мы всегда исходим их того, что вся команда, включая Волкова, может играть лучше. У Саши мастерство высочайшего уровня, нужно убрать все лишнее и сконцентрироваться на бросках, закрывать вратаря.

Мы видим его прогресс по ходу сезона, уверен, что он будет выглядеть лучше от матча к матчу, как и вся команда.

– В чем нужно добавить Андрею Кузьменко, и , чтобы снова стабильно набирать очки?

– Соперник очень плотно играет против наших лидеров. Но это дает возможность другим игрокам проявлять себя.

Понятно, что нужно играть хитрее, идти на неординарные решения – именно это они делают в обычных матчах.

Сейчас каждый из них будет перестраиваться, работать над тем, чтобы проявлять свои лучшие качества. Сегодня у них уже были моменты, нужно их реализовывать, – сказал главный тренер СКА.