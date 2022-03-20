Роман Ротенберг: «СКА знает, что может играть лучше, всегда стремимся действовать первым номером. «Спартак» плотно играет против наших лидеров»

Роман Ротенберг заявил, что СКА способен играть лучше в серии со «Спартаком».
Питерская команда одержала победу со счетом 2:1 во втором матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
– Выполнили установку на игру. Знаем, что можем играть намного лучше.
Работа продолжается, готовимся к следующему матчу. Отдельная благодарность команде и болельщикам.
– Сегодня СКА играл более агрессивно и жестко. Это установка?
– Мы всегда стремимся играть агрессивно, первым номером. Да, установка была играть плотно, не давать сопернику времени.
Внесли тактические изменения, изменения в состав. То, что скорректировали, сработало. Но мы и по ходу матча меняем тактику, соперник тоже перестраивается. Работа продолжается.
– За полторы минуты до конца на важное вбрасывание вы выпустили Марата Хуснутдинова. Почему выбор пал на него?
– Он был сегодня одним из лучших наших центральных по проценту выигранных вбрасываний. Марат играет важную роль, выходит в меньшинстве, здорово действует и в обороне, и в атаке.
Он свою важнейшую роль выполнил на сто процентов. Мы много с ним работаем, чтобы он решал эти задачи.
В самые ответственные моменты выходят лучшие. Он по спортивному принципу это заслужил.
– Довольны ли Александром Волковым?
– Мы всегда исходим их того, что вся команда, включая Волкова, может играть лучше. У Саши мастерство высочайшего уровня, нужно убрать все лишнее и сконцентрироваться на бросках, закрывать вратаря.
Мы видим его прогресс по ходу сезона, уверен, что он будет выглядеть лучше от матча к матчу, как и вся команда.
– В чем нужно добавить Андрею Кузьменко, Никите Гусеву и Антону Бурдасову, чтобы снова стабильно набирать очки?
– Соперник очень плотно играет против наших лидеров. Но это дает возможность другим игрокам проявлять себя.
Понятно, что нужно играть хитрее, идти на неординарные решения – именно это они делают в обычных матчах.
Сейчас каждый из них будет перестраиваться, работать над тем, чтобы проявлять свои лучшие качества. Сегодня у них уже были моменты, нужно их реализовывать, – сказал главный тренер СКА.