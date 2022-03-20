Роман Ротенберг: «СКА знает, что может играть лучше, всегда стремимся действовать первым номером. «Спартак» плотно играет против наших лидеров»

Теги СКА Спартак Антон Бурдасов КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Роман Ротенберг Александр Волков Андрей Кузьменко Марат Хуснутдинов Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА способен играть лучше в серии со «Спартаком».

Питерская команда одержала победу со счетом 2:1 во втором матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

– Выполнили установку на игру. Знаем, что можем играть намного лучше.

Работа продолжается, готовимся к следующему матчу. Отдельная благодарность команде и болельщикам.

– Сегодня СКА играл более агрессивно и жестко. Это установка?

– Мы всегда стремимся играть агрессивно, первым номером. Да, установка была играть плотно, не давать сопернику времени.

Внесли тактические изменения, изменения в состав. То, что скорректировали, сработало. Но мы и по ходу матча меняем тактику, соперник тоже перестраивается. Работа продолжается.

– За полторы минуты до конца на важное вбрасывание вы выпустили Марата Хуснутдинова. Почему выбор пал на него?

– Он был сегодня одним из лучших наших центральных по проценту выигранных вбрасываний. Марат играет важную роль, выходит в меньшинстве, здорово действует и в обороне, и в атаке.

Он свою важнейшую роль выполнил на сто процентов. Мы много с ним работаем, чтобы он решал эти задачи.

В самые ответственные моменты выходят лучшие. Он по спортивному принципу это заслужил.

– Довольны ли Александром Волковым?

– Мы всегда исходим их того, что вся команда, включая Волкова, может играть лучше. У Саши мастерство высочайшего уровня, нужно убрать все лишнее и сконцентрироваться на бросках, закрывать вратаря.

Мы видим его прогресс по ходу сезона, уверен, что он будет выглядеть лучше от матча к матчу, как и вся команда.

– В чем нужно добавить Андрею Кузьменко, Никите Гусеву и Антону Бурдасову, чтобы снова стабильно набирать очки?

– Соперник очень плотно играет против наших лидеров. Но это дает возможность другим игрокам проявлять себя.

Понятно, что нужно играть хитрее, идти на неординарные решения – именно это они делают в обычных матчах.

Сейчас каждый из них будет перестраиваться, работать над тем, чтобы проявлять свои лучшие качества. Сегодня у них уже были моменты, нужно их реализовывать, – сказал главный тренер СКА.

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