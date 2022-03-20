Роман Ротенберг: «В плей-офф на первый план выходит работа тренерского штаба и всей команды»

считает, что в плей-офф на первый план выходит работа штаба и команды.

«СКА» выиграл у (2:1, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.

«Не было задумки отдать инициативу в третьем периоде. Будем работать над тем, чтобы весь матч выполнять игровое задание, играть первым номером. Надо отдать должное игрокам, которые ловили шайбу на себя, – Бардаков ловил лицом.

Рады, что все ребята работают на команду. В плей-офф на первый план выходит работа тренерского штаба и всей команды, чтобы можно было постоянно вносить коррективы и улучшать тактические компоненты, психологию от матча к матчу. Работа продолжается», – сказал главный тренер .