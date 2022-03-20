Александр Хохлачев: «СКА был суперзаряжен, проиграв первый матч. Они забили гол в третьем периоде, а «Спартак» – нет»

рассказал о поражении «Спартака» во втором матче серии плей-офф против СКА.

Московская команда уступила со счетом 1:2. Счет в серии стал равным – 1-1.

– Хорошая игра, плотная, плей-оффная. Питер забил на один гол больше.

– Насколько СКА изменился по сравнению с первым матчем?

– Понятно, что соперник, проиграв первый матч, был сегодня суперзаряженным при своих трибунах.

Понятно, что они – классная команда, поэтому мы ждали от них более агрессивной игры. Была игра кость в кость, ровная.

В третьем периоде они забили гол, а мы не забили. Надо забыть эту игру и готовиться дальше.

– Объясните этот феномен, когда игрок забивает бывшей команде. Насколько довольны собой и партнерами?

– Понятно, что забивать всегда приятно.

Но сейчас плей-офф, личная статистика уходит на второй план. Главное – победа в матче. О каких-то личных результатах вообще никто не думает, – сказал нападающий .