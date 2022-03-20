«Авангард» заявил 6 защитников на 2-й матч серии с «Металлургом». 22-летний дебютант Денисевич заменил Чистякова

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Семен Чистяков Богдан Денисевич Хоккей

22-летний защитник «Авангарда» Богдан Денисевич дебютирует в КХЛ.

Игрок включен в заявку омского клуба на второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга». Он заменил защитника Семена Чистякова

Всего у «Авангарда» заявлено 6 игроков обороны. 

Вратари: Шимон Грубец, Василий Демченко.

Защитники: Дамир Шарипзянов – Алексей Береглазов, Виктор Сведберг – Алексей Емелин, Богдан Денисевич – Тимофей Давыдов. 

Нападающие: Сергей Толчинский – Корбан Найт – Арсений Грицюк, Никита Сошников – Николай Прохоркин – Наиль Якупов, Петер Цегларик – Кирилл Семенов – Владимир Брюквин, Павел Дедунов – Иван Телегин – Владимир Жарков, Илья Каблуков, Дмитрий Шевченко. 

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