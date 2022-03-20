19-летний защитник «Авангарда» Давыдов о КХЛ: «В других лигах я мог человека остановить, а тут такие машины на меня летят»

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Защитник «Авангарда» Тимофей Давыдов поделился впечатлениями от КХЛ

19-летний игрок забросил первую шайбу в лиге в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» (8:1).  

«Боб дает немало информации, поначалу было тяжеловато с ней спать ложиться постоянно, думать об этом: где бы мне завтра не затупить, как мне встать правильно. Но со временем все начинает получаться и укладываться в голове по полочкам.

Ощущения от того, что нужно больше играть, так как тяжелая ситуация с защитниками? Такие же. Просто больше себя настраиваю быть готовым. Это не означает, что прошлые матчи не был готов. Просто сейчас больше и ответственное подхожу к матчам. Больше начинаю разминаться и уделять внимание моментам на тренировках, какие-то моменты отрабатывать.

Разница с другими лигами? Это другой хоккей. Обычно в других лигах я мог человека остановить, а тут такие машины на меня летят и больно, неприятно. Но думаю нормально, со временем привыкну. Буду дальше биться», – сказал Давыдов.

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