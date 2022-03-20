Прайс начал тренироваться с «Монреалем». Вратарь еще не играл в этом сезоне

Вратарь начал тренироваться с командой.

34-летний голкипер принял участие в занятии «Канадиенс» в субботу. Две недели назад Прайс вернулся к индивидуальным тренировкам на льду.

В этом сезоне он еще не играл, так как продолжает восстанавливаться после операции на колене, перенесенной в межсезонье. Ранее стало известно, что вратарь прошел курс лечения от наркозависимости.

«Это особенный момент для меня как для тренера, да и для ребят тоже. Очень приятно видеть, что игрок, который пропустил столько времени, снова работает вместе с командой.

Он сделал очередной шаг вперед и продолжает прогрессировать», – сказал тренер канадского клуба .

Отметим, что сроки возвращения Прайса к играм пока не называются.