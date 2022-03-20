Юрзинов о КХЛ: «Лиге нужны новые точки роста – Новокузнецк, Ханты-Мансийск и другие. Им нужно создавать идеальные условия, как в Санкт-Петербурге»

считает, что «Югра» и новокузнецкий должны быть в КХЛ.

– В новых условиях напрашиваются реформы со стороны КХЛ. Лиге и нашему хоккею в целом необходимо находить новые точки роста.

– Что предложите?

– Посмотрите, на какой уровень в последние годы вышла . Штампует в ВХЛ одну победу за другой, готовит игроков для ведущих клубов КХЛ и сборной России.

Лет 60 назад свою профессиональную карьеру начинал в Новокузнецке – на открытом льду, на морозе, с местными шахтерами. Тогда хоккей в регионе делал только первые шаги. С тех пор для Новокузнецка хоккей – вид спорта номер один, и мне не понятно, как «Металлург» и КХЛ могли потерять друг друга. Это при том, что едва ли не половина нашего звездного легиона в НХЛ – например, Бобровский, Сорокин, Орлов – из этого города.

– Но новокузнецкий «Металлург» недавно умудрился вылететь из плей-офф ВХЛ уже в первом круге...

– Для меня такой результат совершенно непонятен. Многое в нашем клубном хоккее зависит от тренеров и менеджеров. Возьмите «Югру», где за кадровую политику отвечает Сергей Гусев, а за тренерскую работу – Вадим Епанчинцев. Хорошо знаю этих ребят, они – профессионалы. Таких профессионалов надо найти и Новокузнецку. Это же касается и Тольятти, города с большими хоккейными традициями, который тоже уже вылетел из плей-офф .

В любом случае Новокузнецк, Ханты-Мансийск, другие города – вот новые точки роста. Им нужно создавать идеальные условия для развития – такие, как сегодня в Хоккейном городе в Санкт-Петербурге, заманивать в . Тогда и молодые таланты для сборных России будут расти еще быстрее, – сказал бывший тренер сборной СССР.