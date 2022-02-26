Владимир Плющев: «Решение «Йокерита» и возможный демарш Риги должны привести к перезагрузке КХЛ и всего российского хоккея»

высказался о том, что снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

– В прессе уже сказал о том, что в игровом плане решение «Йокерита» меня огорчило, ведь финский клуб имел свое лицо в КХЛ, в стилевом плане украшал лигу. Но с другой стороны, демарш Хельсинки и возможный демарш Риги в чем-то и полезны.

– В чем?

– Они должны привести нас к перезагрузке и КХЛ, и всего российского хоккея. Нужно признаться самим себе, что курс КХЛ на Европу оказался сомнительным, он не дал импульса нашей школе, что мы увидели на последней Олимпиаде.

Иностранные клубы тянули нашу лигу вниз – это касается и Риги, и, например, со . Попытки стать копией , может, еще воспринимались на заре создания , когда лига в общем-то пыталась набрать ход, но в нынешней ситуации они просто смешны.

При этом, финансируя европейцев, мы перестали кормить и развивать традиционные хоккейные центры, воспитывавшие нам молодежь. Вот и сейчас нам рассказывают об Эмиратах, Израиле и других курьезных «медвешчаках». Забудьте!

– Что делать?

– На мой взгляд, нужно расставаться с идеей континентальности и всерьез браться за внутренний хоккей. У нас много городов, которые способны стать центрами национального хоккейного роста. Скажем Новокузнецк, где молодые еще лет пять-десять назад росли как на конвейере. Или Ханты-Мансийск, который после ухода из КХЛ перестроился и в плане воспитания молодежи обогнал даже Новокузнецк. Или Тольятти, где все только и говорят, что о хоккее.

Если мы вложимся в хоккейную вертикаль этих центров, подтянем их – пока, может, и искусственно – до уровня КХЛ, то уже через несколько лет получим новых Бобровских, Капризовых, Марченко для сборных России всех возрастов, – сказал заслуженный тренер России.