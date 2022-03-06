Епанчинцев о вылете «Кузни»: «Горняк» усилился игроками «Автомобилиста». Это немного изменило расстановку сил»

считает вратаря одним из козырей «Горняка».

– В первом раунде получили Казань, теперь на вас выходит фарм-клуб «Автомобилиста» – «Горняк». Жесткая сетка?

– «Автомобилист» уже завершил сезон КХЛ, поэтому «Горняк» получил мощное усиление, в чем в первом раунде убедился «Металлург» из Новокузнецка.

Один из козырей «Горняка» – молодой голкипер «Автомобилиста» Галкин, на мой взгляд, это сегодня лучший вратарь лиги наряду с нашим голкипером – опытным Владимиром Сохатским.

В прошедшем чемпионате мы дважды встречались с «Горняком», в одну шайбу и выиграли, и проиграли. Сильный и интересный соперник. Мы готовимся.

– Удивились, когда «Горняк» прошел Новокузнецк?

– С одной стороны, это сюрприз, ведь – прошлогодний финалист плей-офф, команда с отличным составом, собранным решать максимальную задачу. С другой стороны, его соперник усилился игроками , что немного изменило расстановку сил, – сказал главный тренер «Югры».

«Кузня» вылетела из плей-офф ВХЛ, уступив «Горняку» 1-4 в серии