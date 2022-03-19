Артем Федоров о том, за счет чего можно спасти серию с ЦСКА: «Нужно больше контролировать шайбу, реализовывать моменты»

подвел итоги матча с ЦСКА (4:2, 2-0 в серии).

«Пропустили дважды сразу после заброшенных шайб, надо было сыграть пособраннее. Разберем ошибки, чтобы больше такого не допускать.

Я в хорошем состоянии. Интересно играть в плей-офф, поэтому все отлично. Рад, что сегодня сыграл. Забивать всегда приятно, и голы всегда добавляют уверенности. А по поводу неудачного в целом сезона – бывает и такое. Не всегда все складывается так, как ты хочешь.

За счет чего можно спасти серию? Нужно больше контролировать шайбу, больше владеть инициативой и реализовывать моменты. Ну и надо забивать больше, чем они.

Чувствую ли дополнительную ответственность сейчас на себе? Вообще об этом не думаю. Поставили в состав – вышел, сыграл. Не забиваю себе голову лишним», – сказал нападающий «Динамо».

«Динамо» в серии с ЦСКА не хватает одного – админресурса, который есть у армейцев