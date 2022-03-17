Кудашов о Ефремове в 1-м звене на ЦСКА: «Может хорошо сыграть и в обороне, и в атаке. Задача одна – забивать и не пропускать»

Главный тренер рассказал о новой роли .

17 марта команда начнет серию 1/4 финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

– Определились, кто будет первым номером в предстоящем матче?

– Завтра все узнаете.

– Что с Федоровым? Не играл в прошлой серии и не тренировался сегодня.

– Тоже приболел.

– Ефремов сегодня тренировался в первом звене в качестве крайнего нападающего. Почему именно он занял место Ведина и чем по функционалу они похожи?

– Во-первых, он уже играл с краю. Он может хорошо отработать и в обороне, и хорошо сыграть в нападении.

Задача у всех одна – забивать голы в чужие ворота и не пропускать в свои. Не копайте так глубоко и не ищите кто на кого похож. К тому же по Ведину вопрос еще остается открытым, тут нечего обсуждать, – сказал Кудашов.