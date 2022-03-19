Кудашов о домашних матчах с ЦСКА: «Рисунок игры будет тот же. Никаких секретов здесь нет»

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Алексей Кудашов считает, что «Динамо» пропускает легкие голы от ЦСКА из-за мелочей.

ЦСКА победил «Динамо» (4:2, 2-0 в серии) в матче второго раунда Кубка Гагарина.

– Ключевой момент сегодня был во втором периоде, когда сравняли счет и было много моментов, чтобы выйти вперед. Как и в первой игре, под копирку ситуация – когда не забили, а потом пропустили. Пропускаем легкие голы из-за мелочей, из-за ошибок. Легко пропускаем, тяжело забиваем.

– Почему опять поменяли вратаря?

– Нормально справлялся Бочаров. Дали вздохнуть немного. Иногда в игре происходит так, что нужно что-то поменять, встряхнуть команду.

– Как будете пытаться выигрывать дома?

– Думаю, рисунок игры будет тот же. Никаких секретов здесь нет. Сыграть более надежно в обороне, не дать сопернику забить и поострее в атаке играть.

– Ведин на подходе?

– Нет.

– Будете менять химию в первом звене? Рашевского внедрять?

– Сегодня меняли. Будем смотреть. Игра только закончилась. Нужно все проанализировать.

– Клинкхаммер в каком состоянии?

– Болеет.

– Забивали, в последующей смене пропускали. В чем проблема команды?

– Да, все правильно. О том я и говорю: очень легко пропускали. Тут много нюансов: концентрация, ответственность после забитого гола, мелочи. У нас многие игроки впервые играют на таких ролях. Впервые в плей-офф. Этого нам немного не хватает.

– Федоров провел первый матч в плей-офф после паузы. Как оцениваете?

– Нормально сыграл. Гол забил.

– Есть проблемы с выходом из обороны в этой серии?

– Сегодня не было проблем. С этим в первой игре были проблемы.

– Белова увидим?

– Не знаю. Посмотрим, – сказал главный тренер «Динамо».

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