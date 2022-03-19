Борис Михайлов: «ЦСКА закономерно победил «Динамо», но была плотная и хорошая игра»

считает, что ЦСКА закономерно победил «Динамо» (4:2, 2-0 в серии).

«ЦСКА победил закономерно, но была плотная и хорошая игра. Просто нападающие ЦСКА сегодня были намного сильнее, чем нападающие «Динамо». Если форварды играют сильнее обороны противника, естественно, они забивают. Этот вопрос не подлежит никакому анализу.

Если «Динамо» будет играть сильнее и заставит что-то делать ЦСКА, который тоже будет играть на победу в серии, тогда будет интересная борьба. Сегодня ЦСКА был сильнее, но что будет потом, команда должна доказывать в следующей встрече.

С моей точки зрения, не надо сейчас говорить о Кубке Гагарина. Сейчас надо говорить о том, как пройти «Динамо» и бороться за первое место в конференции», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Динамо» в серии с ЦСКА не хватает одного – админресурса, который есть у армейцев