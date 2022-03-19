Федоров о 55-летии Константинова: «Тяжелая тема, если честно. Не думаешь о дне рождения, конфетти. Хочу пожелать ему крепкого здоровья»

Сергей Федоров поздравил с днем рождения.

«Успел ли поздравить Константинова с 55-летием? Нет, не успел. Но поздравлю прямо сейчас…

Тяжелая тема, если честно. Не думаешь о дне рождения, о конфетти или о чем-то таком. Потому что Володя находится в определенной физической ситуации. Поэтому я хочу ему пожелать крепкого здоровья. И, конечно, пожелать тем людям, которые помогают ему проходить определенный восстановительный процесс, чтобы они заботились о нем как о себе. И, дай бог, скоро свидимся», – сказал главный тренер .

Напомним, в 1997 году Владимир Константинов вместе с Вячеславом Фетисовым и массажистом «Детройта» Сергеем Мнацакановым попали в аварию. В результате Константинов впал в кому.

После выхода из комы он оказался прикован к инвалидному креслу. Вследствие травм головы у него были нарушены речь и память. Ему требуется постоянный уход.