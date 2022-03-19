Федоров о 4:2 с «Динамо»: «Собрали волю в кулак в третьем периоде и сделали вещи, которые умеем делать хорошо»

Сергей Федоров подвел итоги матча с «Динамо» (4:2, 2-0 в серии).
– Второй период более сумбурный с нашей стороны, но ребята молодцы, собрались. Скорости были очень невысокие.
Закончили с перевесом, а в третьем периоде собрали волю в кулак и сделали вещи, которые умеем делать хорошо, особенно под давлением. Рад за ребят, рад за клуб. Все молодцы.
– Вы пропускали и забивали. Что за кошки-мышки?
– Интересный хоккей для зрителей. Мы немного неправильно распоряжались шайбой в средней зоне.
– Как вам атмосфера?
– Болельщики на трибунах – это праздник хоккея. Все матчи проходят при хорошей заполняемости. Концентрироваться прям так не удается, но думаю, что ребятам приятно играть, – сказал главный тренер ЦСКА.