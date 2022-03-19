ФХБ подала апелляцию на решение ИИХФ: «Отстранение команд разжигает неприязнь, враждебность между нациями и странами»

ФХБ подала апелляцию на решение совета ИИХФ в отношении белорусских команд.
Ранее совет организации решил отстранить Россию и Беларусь от международных турниров.
«Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» в соответствии с установленной Международной федерацией хоккея процедурой направила в Дисциплинарный комитет организации апелляцию на вынесенное ранее решение совета ИИХФ о недопуске национальных команд и клубов Беларуси к участию в соревнованиях ИИХФ.
По мнению ФХБ, вынесенное решение не содержит ни мотивировочной части, ни нормативного обоснования отказа в участии белорусских команд в соревнованиях под эгидой ИИХФ.
Очевидно, что решение об отстранении от соревнований спортивных команд не оказывает абсолютно никакого влияния на ситуацию на Украине, а наоборот разжигает неприязнь, враждебность между нациями и странами. Пострадавшей стороной выступает только спорт, хоккей, то есть белорусские спортсмены, официальные лица, болельщики, Федерация хоккея», – говорится в заявлении ФХБ.