ФХБ о санкциях ИИХФ: «Белорусские спортсмены не участвуют в конфликте. Миссия спорта – объединение людей, а не разъединение путем дискриминирующих решений»

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Федерация хоккея Беларуси прокомментировала отстранение от международных турниров.

«Будучи спортивной организацией, мы глубоко убеждены в том, что миссией спорта, и хоккея в частности, является объединение людей, способствование дружбе, духу честной игры и единству, особенно в трудные времена, а не разъединение людей путем принятия несправедливых дискриминирующих решений, прямо противоречащих уставу ИИХФ.

Белорусские спортсмены не принимают участия в вооруженном конфликте – это очевидно.

Поэтому несмотря на абсурдность и неспортивный характер принятого в ИИХФ решения, Федерация хоккея Беларуси продолжит работу по развитию хоккея в стране и предоставлению всем своим спортсменам равных возможностей для профессионального роста и развития», – говорится в заявлении.

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