Генменеджер «Тампы»: «Приход Хэйгла повышает наши шансы на Кубок не только в этом сезоне, но и в двух следующих»

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Генменеджер считает, что с Хэйглом у «Тампы» стало больше шансов на Кубок Стэнли.

Жюльен Брисбуа прокомментировал сделку с «Чикаго», в результате которой клуб получил форварда Брэндона Хэйгла

«Мы добавили в состав 23-летнего игрока, он суперконкурентен. Может играть в любой ситуации и с партнерами любого типа. 

Мы хорошо его изучили в прошлом сезоне, когда играли в одном дивизионе с «Чикаго». Мы знаем, что он выкладывается во время каждой своей смены. В этом сезоне он прогрессировал как с точки зрения игры, так и результативности. 

Уверены, что его приход повышает наши шансы на Кубок Стэнли не только в этом сезоне, но и в двух следующих. У него контракт еще на 2 года с хорошей стоимостью для клуба. 

Еще один плюс – мы сохранили выбор в первом раунде на драфте этого года. В этой сделке получили выбор в 4-м раунде, что также представляет для нас ценность», – сказал Брисбуа. 

Контракт Хэйгла с кэпхитом 1,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24. 

Форвард набрал 37 (21+16) очков в 55 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Хэйгл перешел в «Тампу». «Чикаго» получил 2 драфт-пика в первом раунде, Рэддиша и Катчука

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