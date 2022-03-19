Генменеджер «Тампы»: «Приход Хэйгла повышает наши шансы на Кубок не только в этом сезоне, но и в двух следующих»

Генменеджер считает, что с Хэйглом у «Тампы» стало больше шансов на Кубок Стэнли.

прокомментировал сделку с «Чикаго», в результате которой клуб получил форварда Брэндона Хэйгла.

«Мы добавили в состав 23-летнего игрока, он суперконкурентен. Может играть в любой ситуации и с партнерами любого типа.

Мы хорошо его изучили в прошлом сезоне, когда играли в одном дивизионе с «Чикаго». Мы знаем, что он выкладывается во время каждой своей смены. В этом сезоне он прогрессировал как с точки зрения игры, так и результативности.

Уверены, что его приход повышает наши шансы на не только в этом сезоне, но и в двух следующих. У него контракт еще на 2 года с хорошей стоимостью для клуба.

Еще один плюс – мы сохранили выбор в первом раунде на драфте этого года. В этой сделке получили выбор в 4-м раунде, что также представляет для нас ценность», – сказал Брисбуа.

Контракт Хэйгла с кэпхитом 1,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.

Форвард набрал 37 (21+16) очков в 55 матчах текущего регулярного чемпионата .

Хэйгл перешел в «Тампу». «Чикаго» получил 2 драфт-пика в первом раунде, Рэддиша и Катчука