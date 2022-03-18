Хэйгл перешел в «Тампу». «Чикаго» получил 2 драфт-пика в первом раунде, Рэддиша и Катчука

обменял нападающего Брэндона Хэйгла в .

«Лайтнинг» также получили два выбора на драфте: четвертый раунд-2022 и четвертый раунд-2024.

«Блэкхокс», в свою очередь, получили компенсацию в лице двух выборов в первом раунде драфта (2023 и 2024 год), а также двух нападающих – и .

Хэйглу 23 года. Форвард набрал 37 (21+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с кэпхитом 1,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.

Рэддишу 24 года. На его счету 12 (5+7) баллов в 53 играх сезона. Его соглашение с кэпхитом 758,333 тысячи долларов действует до конца сезона-2023/24.

Катчуку 23 года. Он записал в свой актив 6 (2+4) очков в 38 матчах чемпионата. Его контракт с кэпхитом 758,333 тысячи долларов действует до конца сезона-2023/24.