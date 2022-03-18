Хэйгл перешел в «Тампу». «Чикаго» получил 2 драфт-пика в первом раунде, Рэддиша и Катчука

Теги переходы Тампа-Бэй Чикаго НХЛ Тэйлор Рэддиш Борис Катчук Брэндон Хэйгл Хоккей

«Чикаго» обменял нападающего Брэндона Хэйгла в «Тампу».

«Лайтнинг» также получили два выбора на драфте: четвертый раунд-2022 и четвертый раунд-2024.

«Блэкхокс», в свою очередь, получили компенсацию в лице двух выборов в первом раунде драфта (2023 и 2024 год), а также двух нападающих – Тэйлора Рэддиша и Бориса Катчука.

Хэйглу 23 года. Форвард набрал 37 (21+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с кэпхитом 1,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.

Рэддишу 24 года. На его счету 12 (5+7) баллов в 53 играх сезона. Его соглашение с кэпхитом 758,333 тысячи долларов действует до конца сезона-2023/24.

Катчуку 23 года. Он записал в свой актив 6 (2+4) очков в 38 матчах чемпионата. Его контракт с кэпхитом 758,333 тысячи долларов действует до конца сезона-2023/24.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные