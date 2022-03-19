«Россия – не сталинский СССР, по крайней мере, пока». Журналист Солдатов не считает, что для Овечкина опасно убрать фото с Путиным с аватарки в инстаграме

не подвергнется угрозе, если уберет фото с Путиным с профиля в соцсети.

Журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на освещении спецслужб, ответил на вопрос TSN о возможных последствиях такого шага для хоккеиста и его семьи.

«Я немного устал от споров о том, что это слишком опасно. Он знаменитость. И, ради всего святого, Россия – это (по крайней мере, пока) не сталинский СССР.

У нас тысячи людей почти каждый день выходят на улицы, чтобы протестовать. Мои друзья и коллеги поднимают голос и не боятся, хотя для них это гораздо опаснее.

Я думаю, самое худшее, что может с ним произойти, – это потеря некоторых контрактов в России – если они у него были.

По крайней мере, сейчас я не вижу массовых кампаний ненависти, развязанных российскими СМИ против протестующих общественных деятелей. Овечкин рискует потерять свою базу поддержки в России, но на этом все», – считает Солдатов.

В 2017 году Овечкин создал общественное движение Putin Team по поддержке президента России.

The New York Times: Овечкин думал поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать