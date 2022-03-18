СКА проигрывает 0:3 «Спартаку» после 1-го периода. Дроздов забил один из голов в меньшинстве

Теги СКА Спартак Борис Миронов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Локтионов Иван Дроздов Егор Савиков Хоккей

СКА пропустил три шайбы от «Спартака» в первом периода матча 2-го раунда Кубка Гагарина.

Команда тренера Бориса Миронова забила три гола и ведет со счетом 3:0 после первых 20 минут игры.

В составе красно-белых шайбы забросили Егор Савиков, Иван Дроздов и Андрей Локтионов. При этом Дроздов отличился при игре в меньшинстве.

Более того, «Спартак» перебросал СКА со счетом 14:8 в первом периоде (25:15 – в сторону ворот).

Красно-белые проводят свой первый официальный матч с 9 января. «Спартак» автоматически прошел во второй раунд плей-офф после отказа «Йокерита» от участия в турнире.

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