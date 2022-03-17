Ротенберг о серии со «Спартаком»: «Не разглашаем козырей, но они у нас есть. Будем отталкиваться от своей игры»

перед серией со «Спартаком» сообщил, что у есть козыри.

Главный тренер СКА ответил на вопрос о том, учитывал ли штаб ситуацию в при подготовке команды.

Московский клуб не играл с января.

«Мы все факторы учитываем, но будем отталкиваться от своих возможностей и своей игры. Не разглашаем козырей, но козыри у нас есть.

Играем активно, не смотря на тактику соперника. Понятно, что есть тактическая вариативность, но в целом СКА всегда активно играет, особенно дома», – сказал Ротенберг.