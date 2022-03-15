Борис Миронов: «Спартак» на 100% готов физически и морально к серии со СКА. У нас есть план на игру, главное – его выполнять»

Борис Миронов заявил, что у «Спартака» есть план на игру против СКА во втором раунде Кубка Гагарина.
«Настроение хорошее, боевое, ребята готовились.
Случилась неординарная ситуация, но можно сказать, что ребята на сто процентов готовы физически и морально к серии со СКА, поэтому будем выходить и доказывать это через игру. Конечно, у нас сейчас нехватка игровой практики, мы два месяца не играли.
Да, у нас были три товарищеские игры, которые мы успели провести, но все равно нехватка игровой практики есть.
У нас есть план на игру, мы разбирали и сильные, и слабые стороны соперника.
Самое главное – его выполнять, и от игры к игре мы будем вносить коррективы. С нашей стороны все готово на сто процентов», – сказал главный тренер «Спартака».