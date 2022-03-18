Яковлев про 1:8 от «Авангарда»: «Сказать, что не все получилось – ничего не сказать. Вообще ничего не получилось»

Егор Яковлев остался недоволен игрой «Металлурга» в первом матче серии Кубка Гагарина с «Авангардом».
Защитник магнитогорской команды прокомментировал поражение со счетом 1:8.
– Сказать, что не все получилось в сегодняшнем матче – это ничего не сказать. Вообще ничего не получилось.
Сразу в первой смене пятиминутное удаление, пропустили голы. Не об этом мы договаривались и не об этом мы мечтали.
– Можно найти в этом матче какой-нибудь позитив? Такой счет как холодный душ.
– Разницы нет, какой счет – 1:8 или 0:1. Игра проиграна, потом никто и не вспомнит, как она закончилась. Позитивный момент в том, что послезавтра следующий матч.
– Почему был проигран пятачок?
– Да, вы правы. Мы уделим этому особое внимание, когда завтра будем разбирать матч.
– Перехитовали соперника почти в три раза. Может быть, в определенный момент энергию пустили не туда?
– За хиты голы не засчитывают. Поэтому нужно в хоккей играть, не бегать и бездумно биться. Это тоже нужно, но нужно делать все с головой. А иначе – это 1:8.
– Что нужно в большинстве и в атаке в целом сделать, чтобы получать более выгодные позиции для бросков, больше свободного льда?
– Вроде неплохое большинство, забили, моменты были. Не знаю. И лед был свободный. С большинством все было более-менее нормально, – сказал Яковлев.
«Магнитка» получила от «Авангарда» 8 (!) голов. 5+20 за неудачный силовой, гол на первой минуте, а дальше просто развалилась