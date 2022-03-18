Александр Крылов: «Авангард» обещал выложиться, преподнести подарок на день рождения в игре с «Металлургом». Ребята сдержали обещание, все – большие молодцы»

Александр Крылов дал комментарий о победе над «Металлургом» (8:1) в первом матче серии Кубка Гагарина.
«Вчера вся команда звонила, поздравляли с днем рождения, обещали выложиться по полной, преподнести подарок в матче с «Металлургом».
И вот ребята сдержали обещание. Сегодня прекрасно сыграли, все – большие молодцы, заслуживают самых лестных слов.
Но это только начало. Главное – не расслабляться. Нужно уже забыть сегодняшнюю игру, послезавтра – новый матч.
И в этой серии нам нужна не одна, а четыре победы. А сегодня все – молодцы», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».
«Магнитка» получила от «Авангарда» 8 (!) голов. 5+20 за неудачный силовой, гол на первой минуте, а дальше просто развалилась