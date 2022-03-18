ФХР планирует на май турнир с участием трех сборных России и команды Беларуси.

планирует на май турнир с участием трех сборных России и команды Беларуси.

«Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодежной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе.

Есть международные паузы, мы хотим в эти сроки пригласить команды Беларуси, Казахстана, возможно, Китая», – сообщил президент федерации .

Ранее стало известно, что ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от участия в турнирах под своей эгидой.