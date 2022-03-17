Кэмпферу звонил сенатор родного штата по ходу плей-офф КХЛ. Американец остался в «Ак Барсе»

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У Стивена Кэмпфера был разговор с сенатором американского штата в ходе плей-офф КХЛ.

«Одного из американцев обрабатывал сенатор от родного штата. Игрок не поддался давлению и честно выполнял свое дело», – написал журналист Михаил Зислис.

Журналист Артур Хайруллин сообщил, что этим американцем был защитник «Ак Барс» Стивен Кэмпфер.

Хоккеист остался в России и полностью провел за казанский клуб серии первого раунда против «Авангарда» (2-4 в серии). Защитник набрал 4 (2+2) очка в 6 матчах.

Кэмпфер родился в Энн-Арборе, штат Мичиган.

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