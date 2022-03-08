Стивен Кэмпфер: «Хартли сказал, что хоккеисты «Авангарда» будут охотиться за мной»

Стивен Кэмпфер поделился деталями разговора с тренером «Авангарда» Бобом Хартли.
Защитник «Ак Барса» дал комментарий по итогам четвертого матча серии Кубка Гагарина.
– Для нас получилась крутая волевая победа. Нам она была сильно нужна.
Я считаю, что мы диктовали ход игры, всегда действовали в давление, большую часть времени контролировали ход матча. А вот соперник просто провел две удачные контратаки.
– О чем вы говорили с тренером хозяев Бобом Хартли после второго периода?
– А что он сказал?
– Что он спросил: «Как дела у Петрова?»
– А, он так сказал? Совсем нет. Он сказал, что у него на скамейке есть несколько игроков «Авангарда» и они будут охотиться за мной в третьем периоде.
Я считаю, что это должно попасть на запись и стать известным журналистам. На самом деле он сказал вот это.
И вопрос был совсем не о Петрове. Он сказал, что не нужно задевать моих игроков.
– В этом матче было достаточно драк, тот же Комаров был активным у хозяев. Как вы относитесь к тому, что серия перешла в силовое русло?
– Это плей-офф, обе команды играют в силовой хоккей. У наших клубов есть история противостояния.
И до того, как я перешел в «Ак Барс», эти клубы бились друг с другом в кубковых сериях. Так что понятно, почему серия получается такой силовой.
– Спасибо от журналистов за то, что не уехали из России и продолжаете играть в хоккей. Хотя вы как американец могли бы и разорвать контракт.
– Я играю за «Ак Барс» и всю организацию.
Стараюсь не лезть в другие моменты жизни. Надо каждый день исполнять свою работу, выкладываясь по максимуму, – сказал Кэмпфер.