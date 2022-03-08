Стивен Кэмпфер: «Хартли сказал, что хоккеисты «Авангарда» будут охотиться за мной»

поделился деталями разговора с тренером Бобом Хартли.

Защитник дал комментарий по итогам четвертого матча серии Кубка Гагарина.

– Для нас получилась крутая волевая победа. Нам она была сильно нужна.

Я считаю, что мы диктовали ход игры, всегда действовали в давление, большую часть времени контролировали ход матча. А вот соперник просто провел две удачные контратаки.

– О чем вы говорили с тренером хозяев после второго периода?

– А что он сказал?

– Что он спросил: «Как дела у Петрова?»

– А, он так сказал? Совсем нет. Он сказал, что у него на скамейке есть несколько игроков «Авангарда» и они будут охотиться за мной в третьем периоде.

Я считаю, что это должно попасть на запись и стать известным журналистам. На самом деле он сказал вот это.

И вопрос был совсем не о Петрове. Он сказал, что не нужно задевать моих игроков.

– В этом матче было достаточно драк, тот же Комаров был активным у хозяев. Как вы относитесь к тому, что серия перешла в силовое русло?

– Это плей-офф, обе команды играют в силовой хоккей. У наших клубов есть история противостояния.

И до того, как я перешел в «Ак Барс», эти клубы бились друг с другом в кубковых сериях. Так что понятно, почему серия получается такой силовой.

– Спасибо от журналистов за то, что не уехали из России и продолжаете играть в хоккей. Хотя вы как американец могли бы и разорвать контракт.

– Я играю за «Ак Барс» и всю организацию.

Стараюсь не лезть в другие моменты жизни. Надо каждый день исполнять свою работу, выкладываясь по максимуму, – сказал Кэмпфер.